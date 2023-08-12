Страны Евросоюза передали Украине четверть снарядов из запланированного миллиона
Поставки продолжаются
Getty Images/Global Images Ukraine
Страны Европейского союза передали Украину почти 224 тысячи снарядов разных типов в рамках плана по предоставлению миллиона артиллерийских боеприпасов в течение года. Об этом сообщает на пресс-секретарь ЕС Петер Стано, которого цитирует DW.
"Страны-члены ЕС поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов – и 2300 ракет всех типов", - сказал он.
Боеприпасы были переданы в рамках первого этапа плана ЕС, на который выделили миллиард евро.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Пугает лишь то, что может быть еще хуже. Обзор первых матчей Динамо и Днепра-1 в ½ отбора ЛК и ЛЕ
- Официально. Бавария подписала Харри Кейна
- Силы обороны ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- 18-летняю жительницу Бахмута, которая передавала врагу данные о расположении ВСУ, приговорили к 9 годам заключения
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
Новости по теме
- 08:22 Украинские Танки, артиллерия, боевые машины. Генштаб обновил потери российских оккупантов
- 13:03 Украинские Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении
- 08:19 Украинские Под тысячу ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 8 августа
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн