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Страны Евросоюза передали Украине четверть снарядов из запланированного миллиона

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Страны Евросоюза передали Украине четверть снарядов из запланированного миллиона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Страны Европейского союза передали Украину почти 224 тысячи снарядов разных типов в рамках плана по предоставлению миллиона артиллерийских боеприпасов в течение года. Об этом сообщает на пресс-секретарь ЕС Петер Стано, которого цитирует DW.

"Страны-члены ЕС поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов – и 2300 ракет всех типов", - сказал он.

Боеприпасы были переданы в рамках первого этапа плана ЕС, на который выделили миллиард евро.

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В статье: война с россией боеприпасы
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