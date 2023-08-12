Страны Евросоюза передали Украине четверть снарядов из запланированного миллиона

Страны Европейского союза передали Украину почти 224 тысячи снарядов разных типов в рамках плана по предоставлению миллиона артиллерийских боеприпасов в течение года. Об этом сообщает на пресс-секретарь ЕС Петер Стано, которого цитирует DW.

"Страны-члены ЕС поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов – и 2300 ракет всех типов", - сказал он.

Боеприпасы были переданы в рамках первого этапа плана ЕС, на который выделили миллиард евро.