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Ястремская - победительница турнира WTA 125

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Первый трофей для украинки за 4 года

Ястремская - победительница турнира WTA 125

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ястремская в финале WTA 125, который проходит в Польше, обыграла бельгийку Грет Миннен и получила свой первый трофей за 4 года.

С оппоненткой украинская теннисистка уже встречалась в этом году. Она победила бельгийку в финале квалификации Ролан Гаррос-2023. В целом это была четвертая очная встреча - 3:1 в пользу украинки.

Даяна получила четвертый титул под эгидой WTA, прервав серию из двух поражений в финалах. Последний раз она выигрывала в мае 2019-го на турнире в Страсбуре.

WTA 125. Финал

Грет Миннен (Бельгия) - Даяна Ястремская (Украина) - 1:2 (6:2, 1:6, 3:6)

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В статье: Даяна Ястремская WTA
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