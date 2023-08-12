Генштаб ВСУ: За сутки ВСУ поразили ЗРК и артиллерийское средство врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 пятьсот тридцать пятых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 36 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 33 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гурьевого Казачка Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Клюсы Черниговской области; Середина-Буда, Яструбино, Водолаги, Миропольское Сумской области и Уды, Стрелечья, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктов, среди них Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Большая Новоселка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Темировка, Полтавка, Червоное, Верхняя Терса, Новоандреевка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенным пунктов, среди них Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Казацкое, Тягинка, Понятовка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Роботиного Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 1 артиллерийское средство на огневой позиции.