Украина победила Болгарию на старте олимпийского предквалификационного турнира по баскетболу

Украина начала с победы на старте олимпийского предквалификационного турнира по баскетболу. "Желто-синие" встретились с Болгарией и смогли обыграть их в овертайме. До этого сборная потеряла преимущество в 25 очков и выпустила оппонентов вперед.

На последних секундах поединка Украина смогла сравнять счет переведя игру в овертайм.

Чтобы пройти в плей-офф турнира, сборная должна занять первое или второе место в группе с Турцией, Болгарией и Исландией.

Свой второй матч на турнире сборная Украины сыграет в воскресенье, 13 августа. Соперником команды Виталия Степановского станет сборная Исландии, которая в своей первой игре на турнире будет противостоять хозяевам площадки сборной Турции.

Олимпийский предквалификационный турнир. Первый тур

Украина — Болгария - 80:71 (27:10, 13:19, 15:19, 13:20, 12:3 ОТ)