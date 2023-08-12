Украина победила Болгарию на старте олимпийского предквалификационного турнира по баскетболу
Важная победа в овертайме
Фото: fbu.ua
Украина начала с победы на старте олимпийского предквалификационного турнира по баскетболу. "Желто-синие" встретились с Болгарией и смогли обыграть их в овертайме. До этого сборная потеряла преимущество в 25 очков и выпустила оппонентов вперед.
На последних секундах поединка Украина смогла сравнять счет переведя игру в овертайм.
Чтобы пройти в плей-офф турнира, сборная должна занять первое или второе место в группе с Турцией, Болгарией и Исландией.
Свой второй матч на турнире сборная Украины сыграет в воскресенье, 13 августа. Соперником команды Виталия Степановского станет сборная Исландии, которая в своей первой игре на турнире будет противостоять хозяевам площадки сборной Турции.
Олимпийский предквалификационный турнир. Первый тур
Украина — Болгария - 80:71 (27:10, 13:19, 15:19, 13:20, 12:3 ОТ)
Популярное сейчас
- Ингулец удерживает лидерство, Карпаты вымучивают победу. Результаты и таблица Первой лиги
- Черноморец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Силы обороны ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Стало известно, кто выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО