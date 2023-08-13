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Джошуа ужасным нокаутом отправил спать Хелениуса. Видео

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Это был нокаут года

Джошуа ужасным нокаутом отправил спать Хелениуса. Видео

DAZN

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Британский супертяж, экс-чемпион мира Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Лондоне. На арене "О2" Эй Джей сумел нокаутировать финского опытного бойца Роберта Хелениуса (32-5; 21 КО).

С начала поединка оба боксера придерживались примерно одной тактики – пытались найти свою дистанцию, пробивая джебом с далекого расстояния. Этот тип ведения поединка быстро надоел местной публике, и к концу третьей трехминутки трибуны начали откровенно свистеть в адрес обоих спортсменов.

Хелениус держал центр ринга, пытался своей левой пробить небезгрешную защиту Джошуа, однако в большинстве своем удары все же были слабоваты. Энтони с каждым раундом выбрасывал все больше ударов, пытался запускать ударную правую, однако и она не редко шла мимо цели.

Седьмой раунд должен был пройти в одном русле со всеми остальными, потому что ничто на ринге не прогнозировало нокаута. Однако произошло совсем иначе. Во время одной из своих атак британец заставил оппонента отходить в сторону канатов, а затем на оттяжке сумел ввалить мощный правый в открытую челюсть Хелениуса. Судья мгновенно остановил поединок, казалось, что Роберт упал замертво.

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В статье: Энтони Джошуа Роберт Хелениус
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