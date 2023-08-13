Джошуа ужасным нокаутом отправил спать Хелениуса. Видео
Это был нокаут года
DAZN
Британский супертяж, экс-чемпион мира Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Лондоне. На арене "О2" Эй Джей сумел нокаутировать финского опытного бойца Роберта Хелениуса (32-5; 21 КО).
С начала поединка оба боксера придерживались примерно одной тактики – пытались найти свою дистанцию, пробивая джебом с далекого расстояния. Этот тип ведения поединка быстро надоел местной публике, и к концу третьей трехминутки трибуны начали откровенно свистеть в адрес обоих спортсменов.
Хелениус держал центр ринга, пытался своей левой пробить небезгрешную защиту Джошуа, однако в большинстве своем удары все же были слабоваты. Энтони с каждым раундом выбрасывал все больше ударов, пытался запускать ударную правую, однако и она не редко шла мимо цели.
Седьмой раунд должен был пройти в одном русле со всеми остальными, потому что ничто на ринге не прогнозировало нокаута. Однако произошло совсем иначе. Во время одной из своих атак британец заставил оппонента отходить в сторону канатов, а затем на оттяжке сумел ввалить мощный правый в открытую челюсть Хелениуса. Судья мгновенно остановил поединок, казалось, что Роберт упал замертво.
You do ???????????? get up from those #JoshuaHelenius | pic.twitter.com/1LHhhvr6We— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023
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