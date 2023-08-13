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ВСУ прошлись по вражеской артиллерии и средствам ПВО. Генштаб опубликовал потери россиян за субботу

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Еще 560 оккупантов навсегда уехали домой

ВСУ прошлись по вражеской артиллерии и средствам ПВО. Генштаб опубликовал потери россиян за субботу

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 13.08.23.

Так за субботу, 12 августа, было ликвидировано еще 560 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 253 850 человек.

Также за минувшие сутки были уничтожены 62 единицы техники. В частности, привлекают внимание 5 средств ПВО и 19 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4298 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 8335 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 5072 (+19) ед,
  • РСЗО - 713 (+0) ед,
  • средства ПВО - 477 (+5) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3),
  • крылатые ракеты – 1379 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7543 (+20) ед,
  • специальная техника – 760 (+1).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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