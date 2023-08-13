ВСУ прошлись по вражеской артиллерии и средствам ПВО. Генштаб опубликовал потери россиян за субботу

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 13.08.23.

Так за субботу, 12 августа, было ликвидировано еще 560 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 253 850 человек.

Также за минувшие сутки были уничтожены 62 единицы техники. В частности, привлекают внимание 5 средств ПВО и 19 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: