Россия заявила об атаке беспилотников на Белгородскую область
Разрушений, как заявляют, нет
Zelenskiy Official
Сегодня около четырех утра российская ПВО обнаружила и уничтожила беспилотник над территорией Белгородской области.
Министерство обороны РФ сообщило в Telegram, что таким образом была "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним беспилотным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
В МО РФ говорят, что в результате этой воздушной атаки пострадавших и разрушений нет.
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