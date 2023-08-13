Россия заявила об атаке беспилотников на Белгородскую область

Сегодня около четырех утра российская ПВО обнаружила и уничтожила беспилотник над территорией Белгородской области.

Министерство обороны РФ сообщило в Telegram, что таким образом была "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним беспилотным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

В МО РФ говорят, что в результате этой воздушной атаки пострадавших и разрушений нет.