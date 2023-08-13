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Россия заявила об атаке беспилотников на Белгородскую область

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Разрушений, как заявляют, нет

Россия заявила об атаке беспилотников на Белгородскую область

Zelenskiy Official

Новина українською

Сегодня около четырех утра российская ПВО обнаружила и уничтожила беспилотник над территорией Белгородской области.

Министерство обороны РФ сообщило в Telegram, что таким образом была "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним беспилотным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

В МО РФ говорят, что в результате этой воздушной атаки пострадавших и разрушений нет.

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В статье: война с россией дрон
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