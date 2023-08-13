  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Василий Иванчук уступил в четвертьфинале Кубка мира по шахматам
В тренде

Василий Иванчук уступил в четвертьфинале Кубка мира по шахматам

Общие новости
(1 голосов)

Украинец проиграл во второй партии

Василий Иванчук уступил в четвертьфинале Кубка мира по шахматам

фото из свободных источников

Новина українською

Сейчас в Баку проходит Кубок мира по шахматам. Василий Иванчук, который до этого одержал три победы, уступил в четвертьфинале соревнования.

Участие спортсмена было под вопросом, ведь ему отказали в выезде за границу. Но за неделю до выступления шахматист все же получил разрешение.

Василий Иванчук - вице-чемпион мира 2002 года и чемпион Европы-2004. Украинец получил мировое первенство по блицу (2007) и быстрым шахматам (2016). Также он является обладателем титула гроссмейстера с 1988 года.

По теме
yellow-arrow
В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов
yellow-arrow
Неймар получил большое предложение от саудовского клуба: бразильцу оно понравилась
yellow-arrow
Россия заявила об атаке беспилотников на Белгородскую область
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Иванчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде