Василий Иванчук уступил в четвертьфинале Кубка мира по шахматам

Сейчас в Баку проходит Кубок мира по шахматам. Василий Иванчук, который до этого одержал три победы, уступил в четвертьфинале соревнования.

Участие спортсмена было под вопросом, ведь ему отказали в выезде за границу. Но за неделю до выступления шахматист все же получил разрешение.

Василий Иванчук - вице-чемпион мира 2002 года и чемпион Европы-2004. Украинец получил мировое первенство по блицу (2007) и быстрым шахматам (2016). Также он является обладателем титула гроссмейстера с 1988 года.