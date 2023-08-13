Василий Иванчук уступил в четвертьфинале Кубка мира по шахматам
Украинец проиграл во второй партии
фото из свободных источников
Сейчас в Баку проходит Кубок мира по шахматам. Василий Иванчук, который до этого одержал три победы, уступил в четвертьфинале соревнования.
Участие спортсмена было под вопросом, ведь ему отказали в выезде за границу. Но за неделю до выступления шахматист все же получил разрешение.
Василий Иванчук - вице-чемпион мира 2002 года и чемпион Европы-2004. Украинец получил мировое первенство по блицу (2007) и быстрым шахматам (2016). Также он является обладателем титула гроссмейстера с 1988 года.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УПЛ. Минай - Днепр-1 1:1. Ко всем бедам
- Опорник Шахтера может оказаться в Салернитане
- "Они не могут остановить его": Жирона опубликовала ролик с сольным проходом Довбика
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн