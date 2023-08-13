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В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов

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Информация от советника мэра города

В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов

Фото: Маріуполь.Спротив

Новина українською

Партизаны в мариуполе подожгли военную базу россиян, сообщает советник мэра города Петр Андрюшенко. В результате диверсии пострадало до 10 оккупантов.

Также безвозвратно повреждены три машины, сгорела казарма.

Со временем пожар потушили.

"Десяток в шпиталь мінімум. Три машини назавжди. Казарми вже нема. Файно…", – говорится в телеграм-канале Маріуполь.Спротив.

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В статье: война с россией
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