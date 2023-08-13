В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов
Информация от советника мэра города
Фото: Маріуполь.Спротив
Партизаны в мариуполе подожгли военную базу россиян, сообщает советник мэра города Петр Андрюшенко. В результате диверсии пострадало до 10 оккупантов.
Также безвозвратно повреждены три машины, сгорела казарма.
Со временем пожар потушили.
"Десяток в шпиталь мінімум. Три машини назавжди. Казарми вже нема. Файно…", – говорится в телеграм-канале Маріуполь.Спротив.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Битва поклонников таланта Кайседо. Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 13.08.2023
- Ворскла - Заря 1:2. Должен был быть разгром, Скрипник исправился, но все равно проиграл
- Ворскла - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- СБУ объявила подозрение главному коммунисту Украины Симоненко и рассказала, как он сбежал в Россию
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн