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Есть пострадавшие: Россияне обстреляли Херсон из авиации и артиллерии

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Погибших, к счастью, нет

Есть пострадавшие: Россияне обстреляли Херсон из авиации и артиллерии

Фото: https://t.me/khersonskaODA/8963

Новина українською

Россияне обстреляли Херсон из авиации и артиллерии, сообщает Херсонская ОВА. Пострадали двое: женщина с мужчиной.

"Российская армия вечером атаковала Херсонщину. В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждено по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получила 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

На Одрадокаменку оккупанты скинули три управляемые авиабомбы, повреждены несколько домов, но раненых, к счастью, нет.

14 августа на Херсонщине день жалобы по погибшим в результате российских обстрелов.

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В статье: война с россией
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