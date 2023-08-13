Есть пострадавшие: Россияне обстреляли Херсон из авиации и артиллерии

Россияне обстреляли Херсон из авиации и артиллерии, сообщает Херсонская ОВА. Пострадали двое: женщина с мужчиной.

"Российская армия вечером атаковала Херсонщину. В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждено по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получила 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

На Одрадокаменку оккупанты скинули три управляемые авиабомбы, повреждены несколько домов, но раненых, к счастью, нет.

14 августа на Херсонщине день жалобы по погибшим в результате российских обстрелов.