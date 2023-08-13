Есть пострадавшие: Россияне обстреляли Херсон из авиации и артиллерии
Погибших, к счастью, нет
Фото: https://t.me/khersonskaODA/8963
Россияне обстреляли Херсон из авиации и артиллерии, сообщает Херсонская ОВА. Пострадали двое: женщина с мужчиной.
"Российская армия вечером атаковала Херсонщину. В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждено по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получила 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
На Одрадокаменку оккупанты скинули три управляемые авиабомбы, повреждены несколько домов, но раненых, к счастью, нет.
14 августа на Херсонщине день жалобы по погибшим в результате российских обстрелов.
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