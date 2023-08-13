Командование ЮГ: В акваторию черного моря вышел ракетоноситель Адмирал Макаров
Может выпустить до 8 Калибров
фото из свободных источников
Ракетоноситель Адмирал Макаров вышел в акваторию Черного моря на боевое дежурство, сообщает оперативное командование "ЮГ". Корабль готов выпустить до 8 ракет "Калибр".
Пресс-служба также напоминает о готовности со стороны россиян выпустить и другие корабли.
"Не паникуем, а прислушиваемся", – оканчивается заявление пресс-службы.
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