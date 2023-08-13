Украина одержала вторую победу на олимпийском пре-квалификационном турнире по баскетболу

Украина продолжает побеждать на олимпийском пре-квалификационном турнире по баскетболу. Вчера "желто-синие" обыграли Болгарию, сегодня оказались сильнее Исландии. Счет составил 69:82 в пользу нашей сборной.

Чтобы пройти в плей-офф турнира, подопечные Виталия Степановского должны занять первое-второе места в группе с Турцией, Болгарией и Исландией.

Следующий матч в предварительной квалификации Украина сыграет во вторник, 15 августа, против Турции.

Предварительная олимпийская квалификация. Второй тур

Исландия - Украина - 69:82 (18:17, 16:26, 16:23, 19:16)

Украина: Ковляр (23 + 10 ассистов), Войналович (18 + 7 подборов), Пустовой (13), Кравцов (8 + 9 подборов), Бобров (3 + 8 подборов)