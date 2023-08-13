Сборная Украины по баскетболу досрочно вышла в плей-офф олимпийской преквалификации
Хватило победить дважды
Фото: fbu.ua
Сборная Украины по баскетболу досрочно вышла в плей-офф олимпийской преквалификации благодаря победам над Болгарией и Исландией.
Помогли в этом турки, которые разгромили болгар во втором поединке группы - 104:66.
В третьем матче против Турции "желто-синие" решат, с какого места они попадут в основную сетку.
Следующий матч в предварительной квалификации Украина сыграет во вторник, 15 августа, против Турции.
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