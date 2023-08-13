Сборная Украины по баскетболу досрочно вышла в плей-офф олимпийской преквалификации благодаря победам над Болгарией и Исландией.

Помогли в этом турки, которые разгромили болгар во втором поединке группы - 104:66.

В третьем матче против Турции "желто-синие" решат, с какого места они попадут в основную сетку.

Следующий матч в предварительной квалификации Украина сыграет во вторник, 15 августа, против Турции.