Россияне ночью совершили массированную ракетную атаку - ПВО уничтожило все цели
Обломки падали в Одессе
фото - Генштаб ЗСУ
Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что в ночь на 14 августа 2023 года россияне совершили несколько волн атак ударными беспилотниками и крылатыми ракетами Калибр.
БпЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), Калибры – с акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).
По информации Воздушных сил, всего противник применил 15 ударных БПЛА Shahed-136/131 и 8 крылатых ракет Калибр.
Силами ПВО и других подразделений ВСУ все цели были уничтожены! В частности, были применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.
Однако известно, что в результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях Одессы, работают спасатели.
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