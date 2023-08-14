Россияне ночью совершили массированную ракетную атаку - ПВО уничтожило все цели

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что в ночь на 14 августа 2023 года россияне совершили несколько волн атак ударными беспилотниками и крылатыми ракетами Калибр.

БпЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), Калибры – с акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).

По информации Воздушных сил, всего противник применил 15 ударных БПЛА Shahed-136/131 и 8 крылатых ракет Калибр.

Силами ПВО и других подразделений ВСУ все цели были уничтожены! В частности, были применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

Однако известно, что в результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях Одессы, работают спасатели.