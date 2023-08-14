Сегодня утром силами ПВО был сбит российский вертолет

Сегодня утром около 05.00 часов 14 августа 2023 года на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский вертолет (тип уточняется).

Всего с начала полномасштабной войны Силами ПВО ВСУ было ликвидировано уже 315 самолетов и 314 вертолетов.

Также из заявления Генштаба известно, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и 6 - по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию РЭБ, 1 средство противовоздушной обороны противника.