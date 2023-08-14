Сегодня утром силами ПВО был сбит российский вертолет
314 вертолет с начала полномасштабной войны
110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка
Сегодня утром около 05.00 часов 14 августа 2023 года на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский вертолет (тип уточняется).
Всего с начала полномасштабной войны Силами ПВО ВСУ было ликвидировано уже 315 самолетов и 314 вертолетов.
Также из заявления Генштаба известно, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и 6 - по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию РЭБ, 1 средство противовоздушной обороны противника.
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