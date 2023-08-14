Уничтожено еще 91 единица вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 14.08.23.

За воскресенье, 13 августа было уничтожено еще 530 российских оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии РФ составляют около 254 380 человек.

За прошедшие сутки также была уничтожена 91 единица российской техники. Вновь ВСУ набили вражеской артиллерии. Число уничтоженных российских танков перевалило за 4300.

Потери россиян в технике: