Франция помогла с подготовкой шести тысяч украинских военных - министр обороны Лекорню

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о помощи в подготовке шести тысяч украинских военных в рамках поставленного плана на 2023 год.

"Уже в августе мы достигли цели, поставленной перед собой на год, подготовив шесть тысяч украинских военных, распределенных между Францией и Польшей", — отметил Лекорню.

По его словам, для контрнаступления Украины необходимо "новое поколение солдат, которых нужно учить".

Глава Минобороны подчеркнул, что Франция продолжит помогать Украине, в том числе с военной техникой и боеприпасами.

Лекорня добавил, что Украина ежемесячно получает от Франции партию 155-мм артиллерийских боеприпасов, Париж также помогает с поставками средств противовоздушной обороны.