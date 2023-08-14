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Франция помогла с подготовкой шести тысяч украинских военных - министр обороны Лекорню

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Франция продолжает оказывать Украине помощь

Франция помогла с подготовкой шести тысяч украинских военных - министр обороны Лекорню

Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен

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Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о помощи в подготовке шести тысяч украинских военных в рамках поставленного плана на 2023 год.

"Уже в августе мы достигли цели, поставленной перед собой на год, подготовив шесть тысяч украинских военных, распределенных между Францией и Польшей", — отметил Лекорню.

По его словам, для контрнаступления Украины необходимо "новое поколение солдат, которых нужно учить".

Глава Минобороны подчеркнул, что Франция продолжит помогать Украине, в том числе с военной техникой и боеприпасами.

Лекорня добавил, что Украина ежемесячно получает от Франции партию 155-мм артиллерийских боеприпасов, Париж также помогает с поставками средств противовоздушной обороны.

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В статье: война с россией
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Источник:
suspilne.media

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