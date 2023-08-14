Левый берег Днепра на Херсонщине, освобождение территории на Бахмутском направлении. В Минобороны рассказали об успехах ВСУ
Силы Обороны работают
Zelenskiy Official
Украинские военные имеют определенный успех в Урожайном на южном фронте. Как сообщила во время включения из Military Media Center заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, украинские войска ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Вооруженные Силы Украины имели "определенные успехи" южнее и юго-восточнее Старомайорского, закрепляются на определенных участках. Украинские военные успешно выполнили задание на левом берегу Днепра в Херсонской области, отметила Маляр.
"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы конечно не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились. Для того, чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию".
За прошедшую неделю Силы обороны освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении. Заместитель Министра обороны Украины сказала, что в целом на южном фланге Бахмутского направления освобождено уже 40 кв. км территории. Враг пытался на этой неделе вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
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