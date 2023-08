Британская разведка: ВСУ создают небольшие плацдармы на левом берегу под Херсоном

В течение последней недели наблюдается активизация мелкомасштабных боевых действий вдоль берегов нижнего течения реки Днепр. Украинские войска проводят рейды и создают небольшие плацдармы на новых участках на удерживаемом Россией восточном берегу. Это в дополнение к расширению плацдарма, который Украина удерживает возле разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года.

Некоторые из этих операций, вероятно, были проведены во время местной ротации российских войск, отметила британская разведка.

Оккупанты продолжают бои за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане. Российское командование стоит перед дилеммой: усиливать этот участок или перебрасывать войска в районы главных контрнаступательных операций Украины, дальше на восток.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/twLeEY8nlU



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/S1IWDHzYaq