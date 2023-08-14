Британская разведка: ВСУ создают небольшие плацдармы на левом берегу под Херсоном
Украинские войска проводят рейды
Zelenskiy Official
В течение последней недели наблюдается активизация мелкомасштабных боевых действий вдоль берегов нижнего течения реки Днепр. Украинские войска проводят рейды и создают небольшие плацдармы на новых участках на удерживаемом Россией восточном берегу. Это в дополнение к расширению плацдарма, который Украина удерживает возле разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года.
Некоторые из этих операций, вероятно, были проведены во время местной ротации российских войск, отметила британская разведка.
Оккупанты продолжают бои за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане. Российское командование стоит перед дилеммой: усиливать этот участок или перебрасывать войска в районы главных контрнаступательных операций Украины, дальше на восток.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 August 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 14, 2023
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/S1IWDHzYaq
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