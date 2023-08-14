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Британская разведка: ВСУ создают небольшие плацдармы на левом берегу под Херсоном

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Украинские войска проводят рейды

Британская разведка: ВСУ создают небольшие плацдармы на левом берегу под Херсоном

Zelenskiy Official

Новина українською

В течение последней недели наблюдается активизация мелкомасштабных боевых действий вдоль берегов нижнего течения реки Днепр. Украинские войска проводят рейды и создают небольшие плацдармы на новых участках на удерживаемом Россией восточном берегу. Это в дополнение к расширению плацдарма, который Украина удерживает возле разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года.

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Некоторые из этих операций, вероятно, были проведены во время местной ротации российских войск, отметила британская разведка.

Оккупанты продолжают бои за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане. Российское командование стоит перед дилеммой: усиливать этот участок или перебрасывать войска в районы главных контрнаступательных операций Украины, дальше на восток.

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В статье: британская разведка Разведка Британии война с россией
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