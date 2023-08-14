В МВД показали фото последствий от ракетных ударов России по Запорожский и Одесской областях

Около 2:00 враг нанес ракетные удары по одному из населенных пунктов Запорожского района. В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних повылетали окна.

Как сообщает МВД Украины, спасены 3 человека, двое погибли. Чрезвычайники проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и доставали из-под завалов пострадавших.

В ночь на 14 августа Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Взрывы прогремели в Запорожской и Одесской областях.

Оккупанты атаковали Одессу тремя волнами – силы ПВО сбили все 15 беспилотников и 8 Калибров.