В МВД показали фото последствий от ракетных ударов России по Запорожский и Одесской областях
РФ – страна-террорист
МВС України
Около 2:00 враг нанес ракетные удары по одному из населенных пунктов Запорожского района. В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних повылетали окна.
Как сообщает МВД Украины, спасены 3 человека, двое погибли. Чрезвычайники проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и доставали из-под завалов пострадавших.
В ночь на 14 августа Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Взрывы прогремели в Запорожской и Одесской областях.
Оккупанты атаковали Одессу тремя волнами – силы ПВО сбили все 15 беспилотников и 8 Калибров.
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