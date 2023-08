В Киев приехал министр финансов Германии, он уже встретился с мэром столицы – о чем говорили

14 августа в Киев с официальным визитом прибыл федеральный министр финансов и глава "Свободной демократической партии" Германии Кристиан Линднер. Об этом сообщил немецкий Минфин. Линднер отметил:

Он уже провел встречу с городским головой Киева Виталием Кличко. По словам мэра столицы, стороны обсудили ситуацию в Украине и Киеве в частности, а также дальнейшую поддержку, финансовую помощь и помощь в поставке оружия.

Wir stehen an der Seite der #Ukraine, Schulter an Schulter, sagt Minister @c_lindner zu Beginn seines Besuchs in #Kiew. Werden heute auch den Blick in die Zukunft richten. Wollen ganz konkret besprechen, wie das Bundesfinanzministerium die ukrainische Seite unterstützen kann. pic.twitter.com/LetK2WAHKH