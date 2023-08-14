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В Киев приехал министр финансов Германии, он уже встретился с мэром столицы – о чем говорили

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Линднер выступил с коротким заявлением, Кличко тоже

В Киев приехал министр финансов Германии, он уже встретился с мэром столицы – о чем говорили

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14 августа в Киев с официальным визитом прибыл федеральный министр финансов и глава "Свободной демократической партии" Германии Кристиан Линднер. Об этом сообщил немецкий Минфин. Линднер отметил:

"Мы стоим бок о бок с Украиной. Сегодня также будем смотреть в будущее. Мы хотим конкретно обсудить, как Министерство финансов может поддержать украинскую сторону".

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Он уже провел встречу с городским головой Киева Виталием Кличко. По словам мэра столицы, стороны обсудили ситуацию в Украине и Киеве в частности, а также дальнейшую поддержку, финансовую помощь и помощь в поставке оружия.

"Я подчеркнул, что Украина остро нуждается в необходимом вооружении. Это и системы ПВО, и дальнобойное оружие. И мы рассчитываем на понимание ситуации нашими партнерами, что медлить нельзя", – добавил Кличко.

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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Источник:
t.me/vitaliy_klitschko

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