В Киев приехал министр финансов Германии, он уже встретился с мэром столицы – о чем говорили
Линднер выступил с коротким заявлением, Кличко тоже
Кличко Телеграм-канал
14 августа в Киев с официальным визитом прибыл федеральный министр финансов и глава "Свободной демократической партии" Германии Кристиан Линднер. Об этом сообщил немецкий Минфин. Линднер отметил:
"Мы стоим бок о бок с Украиной. Сегодня также будем смотреть в будущее. Мы хотим конкретно обсудить, как Министерство финансов может поддержать украинскую сторону".
Он уже провел встречу с городским головой Киева Виталием Кличко. По словам мэра столицы, стороны обсудили ситуацию в Украине и Киеве в частности, а также дальнейшую поддержку, финансовую помощь и помощь в поставке оружия.
"Я подчеркнул, что Украина остро нуждается в необходимом вооружении. Это и системы ПВО, и дальнобойное оружие. И мы рассчитываем на понимание ситуации нашими партнерами, что медлить нельзя", – добавил Кличко.
Wir stehen an der Seite der #Ukraine, Schulter an Schulter, sagt Minister @c_lindner zu Beginn seines Besuchs in #Kiew. Werden heute auch den Blick in die Zukunft richten. Wollen ganz konkret besprechen, wie das Bundesfinanzministerium die ukrainische Seite unterstützen kann. pic.twitter.com/LetK2WAHKH— Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) August 14, 2023
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