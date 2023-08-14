В ГУР заявили, что путинские элиты готовы идти на контакт

Представители российских элит сегодня "болеют за то, чтобы те или иные группы внутри Кремля несли больше потерь и поражений". Это подтвердил в комментарии изданию LIGA.net представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"За ними нужно следить. Над этим работает и Украина, и наши партнеры из свободного мира. Тем более, что часть этой так называемой "элиты" готова идти на контакт и иногда даже болеет за то, чтобы те или иные группы внутри Кремля несли больше потерь и поражений".

На уточняющий вопрос, может ли Украина рассчитывать на более практический профит от них, представитель ГУР отвечает: