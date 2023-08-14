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В ГУР заявили, что путинские элиты готовы идти на контакт

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Может ли быть от них более практический профит?

В ГУР заявили, что путинские элиты готовы идти на контакт

Military Media Center

Новина українською

Представители российских элит сегодня "болеют за то, чтобы те или иные группы внутри Кремля несли больше потерь и поражений". Это подтвердил в комментарии изданию LIGA.net представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"За ними нужно следить. Над этим работает и Украина, и наши партнеры из свободного мира. Тем более, что часть этой так называемой "элиты" готова идти на контакт и иногда даже болеет за то, чтобы те или иные группы внутри Кремля несли больше потерь и поражений".

На уточняющий вопрос, может ли Украина рассчитывать на более практический профит от них, представитель ГУР отвечает:

"Он есть, но мы не можем пока об этом говорить. В большинстве случаев речь идет не об идеологической составляющей. Чисто меркантильные соображения безопасности".

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В статье: ГУР Андрей Юсов война с россией
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Источник:
liga.net

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