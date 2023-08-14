ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших в сторону территории НАТО
Провокация конфликта
Getty Images / Global Images Ukraine
Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших над Данией в сторону воздушной зоны, за которой от имени НАТО наблюдали Нидерланды, сообщили в ВВС Нидерландов.
Нидерландские F-16 были подняты и подготовлены к перехвату бомбардировщиков, прежде чем они смогли войти в воздушное пространство НАТО.
Но сообщается, что российские самолеты развернулись перед тем, как пересечь территорию Нидерландов из-за того, что их успели перехватить датские истребители.
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Источник:news.sky
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14.08.2023 в 15:28
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