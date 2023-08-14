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ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших в сторону территории НАТО

Общие новости
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Провокация конфликта

ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших в сторону территории НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших над Данией в сторону воздушной зоны, за которой от имени НАТО наблюдали Нидерланды, сообщили в ВВС Нидерландов.

Нидерландские F-16 были подняты и подготовлены к перехвату бомбардировщиков, прежде чем они смогли войти в воздушное пространство НАТО.

Но сообщается, что российские самолеты развернулись перед тем, как пересечь территорию Нидерландов из-за того, что их успели перехватить датские истребители.

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В статье: война с россией
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Источник:
news.sky

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Комментарии (1)
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Некр!т (Дзвонимісто)
14.08.2023 в 15:28
Турки таких збивають, чи вони запитували дозвіл на проліт, сумніваюсь.
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