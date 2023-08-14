ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших в сторону территории НАТО

Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших над Данией в сторону воздушной зоны, за которой от имени НАТО наблюдали Нидерланды, сообщили в ВВС Нидерландов.

Нидерландские F-16 были подняты и подготовлены к перехвату бомбардировщиков, прежде чем они смогли войти в воздушное пространство НАТО.

Но сообщается, что российские самолеты развернулись перед тем, как пересечь территорию Нидерландов из-за того, что их успели перехватить датские истребители.