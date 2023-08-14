В Польше задержаны два шпиона ЧВК Вагнер

Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух шпионов ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Маруш Каминский.

"ABW в сотрудничестве с полицией идентифицировали и задержали двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы "Вагнера" в Кракове и Варшаве.

Обоим подозреваемым предъявлены обвинения в шпионаже, и их арестовали. Больше информации в скором времени".