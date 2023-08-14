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В Польше задержаны два шпиона ЧВК Вагнер

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(1 голосов)

Задержание российских шпионов в Европе продолжается

В Польше задержаны два шпиона ЧВК Вагнер

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух шпионов ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Маруш Каминский.

"ABW в сотрудничестве с полицией идентифицировали и задержали двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы "Вагнера" в Кракове и Варшаве.

Обоим подозреваемым предъявлены обвинения в шпионаже, и их арестовали. Больше информации в скором времени".

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В статье: война с россией
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Источник:
suspilne.media

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
14.08.2023 в 16:14
Я одного навіть по їб*лу знаю) Засвітився на одному відео, коли розклеював свою п*дараські наклейки
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