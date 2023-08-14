В Польше задержаны два шпиона ЧВК Вагнер
Задержание российских шпионов в Европе продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух шпионов ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Маруш Каминский.
"ABW в сотрудничестве с полицией идентифицировали и задержали двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы "Вагнера" в Кракове и Варшаве.
Обоим подозреваемым предъявлены обвинения в шпионаже, и их арестовали. Больше информации в скором времени".
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Источник:suspilne.media
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Romerik (YNWA)
14.08.2023 в 16:14
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