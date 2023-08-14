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Экс-генерал СБУ приговорен к 12 годам тюрьмы за госпредательство и покушение на совершение теракта

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Валерий Шайтанов признан судом виновным

Экс-генерал СБУ приговорен к 12 годам тюрьмы за госпредательство и покушение на совершение теракта

СБУ

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Бывший первый заместитель руководителя Центра специальных операций "А" СБУ Валерий Шайтанов признан судом виновным в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также в незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Он приговорен к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что генерал-майор СБУ собирал информацию, составлявшую государственную тайну, и передавал ее представителям РФ. Также по заданию спецслужб страны-агрессора осужденный подыскивал лиц среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что целью злоумышленника было убийство майора ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева. Правоохранители предотвратили убийство, запланированное спецслужбами РФ.

"Уголовное производство по сотруднику Департамента службы контрразведывательных операций ФСБ, который завербовал осужденного, находится на заочном рассмотрении в суде", - добавили в Офисе Генпрокурора.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
14.08.2023 в 18:22
Це добре! Утім погано, що лише одного викрито... А враховуючи, історію кріт в наших спецслужбах та і у владі в цілому далеко НЕ ОДИН!
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