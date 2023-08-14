  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В одесском гипермаркете FOZZY "сгорело все": сумма убытков – сотни миллионов
В тренде

В одесском гипермаркете FOZZY "сгорело все": сумма убытков – сотни миллионов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Россияне ночью снова атаковали Одессу

В одесском гипермаркете FOZZY "сгорело все": сумма убытков – сотни миллионов

фото из соцсетей

Новина українською

Из-за вражеской ракеты был полностью уничтожен гипермаркет FOZZY Cash&Carry в Одессе - в магазине "сгорело все", погибших нет. Сумма нанесенного ущерба, предварительно, достигает сотен миллионов гривен.

Об этом говорится в заявлении Fozzy Group.

"Из-за вражеской ракеты был полностью уничтожен гипермаркет FOZZY Cash&Carry.

Читайте такжеКомандование ЮГ: В акваторию черного моря вышел ракетоноситель Адмирал Макаров

Самое важное - наших людей - мы не потеряли. Три коллеги, которые пострадали в ночном обстреле, находятся в больнице. Мы на связи с ними и их семьями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одесском FOZZY сгорело все - здание, оборудование, товар, магазин не работает.

В Fozzy Group добавили, что 270 сотрудникам одесского гипермаркета предложат работу в других бизнесах группы FozzyGroup и работу с переездом в другие города, в которых есть гипермаркеты FOZZY.

"Мы еще должны точно оценить нанесенный ущерб, но речь идет о сотнях миллионов гривен. Это огромные потери, поэтому о планах относительно будущего пока рано говорить. Несмотря на атаки врага продолжаем работать", - резюмировали в компании.

Напомним, что россияне в ночь на понедельник атаковали Одесскую область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136, в результате чего загорелся один из гипермаркетов города - Fozzy.

По теме
yellow-arrow
Экс-генерал СБУ приговорен к 12 годам тюрьмы за госпредательство и покушение на совершение теракта
yellow-arrow
В Польше задержаны два шпиона ЧВК Вагнер
yellow-arrow
ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших в сторону территории НАТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде