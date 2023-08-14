В одесском гипермаркете FOZZY "сгорело все": сумма убытков – сотни миллионов
Россияне ночью снова атаковали Одессу
фото из соцсетей
Из-за вражеской ракеты был полностью уничтожен гипермаркет FOZZY Cash&Carry в Одессе - в магазине "сгорело все", погибших нет. Сумма нанесенного ущерба, предварительно, достигает сотен миллионов гривен.
Об этом говорится в заявлении Fozzy Group.
"Из-за вражеской ракеты был полностью уничтожен гипермаркет FOZZY Cash&Carry.
Самое важное - наших людей - мы не потеряли. Три коллеги, которые пострадали в ночном обстреле, находятся в больнице. Мы на связи с ними и их семьями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в одесском FOZZY сгорело все - здание, оборудование, товар, магазин не работает.
В Fozzy Group добавили, что 270 сотрудникам одесского гипермаркета предложат работу в других бизнесах группы FozzyGroup и работу с переездом в другие города, в которых есть гипермаркеты FOZZY.
"Мы еще должны точно оценить нанесенный ущерб, но речь идет о сотнях миллионов гривен. Это огромные потери, поэтому о планах относительно будущего пока рано говорить. Несмотря на атаки врага продолжаем работать", - резюмировали в компании.
Напомним, что россияне в ночь на понедельник атаковали Одесскую область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136, в результате чего загорелся один из гипермаркетов города - Fozzy.
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