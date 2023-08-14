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ГУР: В России готовятся к массовой мобилизации, на войну планируют забрать несколько сотен тысяч человек

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В России уже приняли ряд законов и нормативных актов по этому поводу

ГУР: В России готовятся к массовой мобилизации, на войну планируют забрать несколько сотен тысяч человек

фото из свободных источников

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Массовая мобилизация является непопулярным решением в России, но у режима Путина нет другого выхода.

Об этом в интервью "Обозреватель" заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

По его словам, руководство армии РФ планирует создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад.

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"По нашим оценкам, в Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. Чтобы реализовать этот план с целью удержать то, что Россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство, врагу необходима не только мобилизация, но и время на подготовку солдат и их оснащение. Массовая мобилизация – непопулярное решение, но у путинского режима нет другого выхода. Они уже давно к этому готовятся", - рассказал Скибицкий.

Так, добавил представитель ГУР МО, в России уже приняли ряд законов и нормативных актов, усиливающих наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации.

"Также в России увеличили призывной возраст, а саму повестку на войну теперь присылают в электронном формате", - сказал Скибицкий.

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В статье: война с россией
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