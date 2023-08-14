ГУР: В России готовятся к массовой мобилизации, на войну планируют забрать несколько сотен тысяч человек
В России уже приняли ряд законов и нормативных актов по этому поводу
фото из свободных источников
Массовая мобилизация является непопулярным решением в России, но у режима Путина нет другого выхода.
Об этом в интервью "Обозреватель" заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.
По его словам, руководство армии РФ планирует создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад.
"По нашим оценкам, в Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. Чтобы реализовать этот план с целью удержать то, что Россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство, врагу необходима не только мобилизация, но и время на подготовку солдат и их оснащение. Массовая мобилизация – непопулярное решение, но у путинского режима нет другого выхода. Они уже давно к этому готовятся", - рассказал Скибицкий.
Так, добавил представитель ГУР МО, в России уже приняли ряд законов и нормативных актов, усиливающих наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации.
"Также в России увеличили призывной возраст, а саму повестку на войну теперь присылают в электронном формате", - сказал Скибицкий.
Популярное сейчас
- ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших в сторону территории НАТО
- Официально. Реал подписал голкипера Челси
- Клопп высказался о недовольстве Салаха заменой в матче с Челси
- СБУ объявила подозрение главному коммунисту Украины Симоненко и рассказала, как он сбежал в Россию
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО