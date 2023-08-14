Генштаб: За сутки ВСУ поразили пункт управления и нанесли три удара по ЗРК врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 537-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Враг применил 8 ракет "Калибр" и 15 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" по Одесской области. В результате успешной боевой работы силами и средствами нашей противовоздушной обороны все ракеты "Калибр" и БПЛА были уничтожены.

Всего враг нанес 12 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены представители гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 11 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степной Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Блешня, Хотиевка, Тимоновичи Черниговской области; Атинское, Степное, Водолаги Сумской области и Уды, Стрелечья, Лукьянцы Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новомлынск, Ольшана, Синьковка, Купянск, Подолы, Бугаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки и Клищиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Чаривное, Новоандреевка, Щербаки, Павловка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Новокаиры, Камышаны Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Московский режим продолжает незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. Так, в населенном пункте Сватово Луганской области, для смены руководства в органах местного самоуправления, оккупанты требуют, чтобы представители администраций и сельских советов уволились с занимаемых должностей по собственному желанию. Оккупанты планируют создать так называемые "муниципалитеты", которые возглавят местные коллаборанты по результатам псевдовыборов на захваченных территориях в единый день голосования в россии 10 сентября.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также нашими защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.