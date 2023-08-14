Ломаченко: Нам необходимо быть единомышленниками в своей стране. Если мы сможем этого добиться, неприятели отступят
Очередной пост Василия про войну и религию
instagram.com/lomachenkovasiliy
Экс-чемпион в трех дивизионах украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал сообщение у себя в Инстаграме.
"Нам необходимо быть единомышленниками в своей стране. Если мы сможем этого добиться, наши неприятели отступят. Израильский народ терпел поражение от неприятелей всякий раз, когда отступал от Господа, но Господь всегда вел его к искреннему раскаянию.
Господь всегда с нами.
Люди переменчивы, как ветер.
Сегодня они - за тебя, завтра - против. Кто может остановить ветер? Кто может угодить всему миру?
Если стараешься угодить каждому, обязательно попадешь в беду. Евангелие говорит: премудрость - простым. Будем перед всем миром ничем, чтобы перед Богом стать чем-то.
Истина вечна, и кто держится истины, того истина хранит в его жизни, потому что Господь Сам сказал: "Я - Путь, Истина и Живот" (Ин. 14:6)", - написал Ломаченко.
Напомним, что страница боксера в Инстаграм заблокирована на территории Украины.
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