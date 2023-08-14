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Ломаченко: Нам необходимо быть единомышленниками в своей стране. Если мы сможем этого добиться, неприятели отступят

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Очередной пост Василия про войну и религию

Ломаченко: Нам необходимо быть единомышленниками в своей стране. Если мы сможем этого добиться, неприятели отступят

instagram.com/lomachenkovasiliy

Новина українською

Экс-чемпион в трех дивизионах украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал сообщение у себя в Инстаграме.

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"Нам необходимо быть единомышленниками в своей стране. Если мы сможем этого добиться, наши неприятели отступят. Израильский народ терпел поражение от неприятелей всякий раз, когда отступал от Господа, но Господь всегда вел его к искреннему раскаянию.

Господь всегда с нами.

Люди переменчивы, как ветер.

Сегодня они - за тебя, завтра - против. Кто может остановить ветер? Кто может угодить всему миру?

Если стараешься угодить каждому, обязательно попадешь в беду. Евангелие говорит: премудрость - простым. Будем перед всем миром ничем, чтобы перед Богом стать чем-то.

Истина вечна, и кто держится истины, того истина хранит в его жизни, потому что Господь Сам сказал: "Я - Путь, Истина и Живот" (Ин. 14:6)", - написал Ломаченко.

Напомним, что страница боксера в Инстаграм заблокирована на территории Украины.

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В статье: Василий Ломаченко война с россией
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