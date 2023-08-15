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Гутцайт - о возможном бойкоте Олимпиады: Окончательное решение будет принято, когда все факторы будут рассмотрены

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Гутцайт - о возможном бойкоте Олимпиады: Окончательное решение будет принято, когда все факторы будут рассмотрены

Мінмолодіспорту

Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт озвучил официальную позицию Национального олимпийского комитета по возможному участию украинских спортсменов в Олимпиаде-2024 в случае допуска россиян и белорусов.

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"В настоящее время Международный олимпийский комитет (МОК) официально не пригласил россию и беларусь принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Решение о том, позволят ли спортсменам из этих двух стран соревноваться под нейтральным флагом, пока не принято.

Национальный олимпийский комитет Украины продолжает консультации с субъектами олимпийского движения по вопросу участия сборной команды Украины в Олимпийских играх при условии допуска к ним представителей из стран-агрессорок. Мы работаем над тем, чтобы учесть все возможные аспекты этой беспрецедентной ситуации. Окончательное решение будет принято, когда все подходящие факторы будут рассмотрены.

В настоящее время украинские спортсмены принимают участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм только при участии спортсменов из вышеупомянутых стран, допущенных международными федерациями как индивидуальных нейтральных атлетов и соблюдая строгие условия нейтралитета, установленные каждой из них. Многие международные федерации придерживаются позиции недопуска к соревнованиям спортсменов из вышеупомянутых стран, и НОК Украины решительно поддерживает эту позицию.

Кроме того, НОК Украины и дальше будет твердо отстаивать олимпийские ценности и принципы, закрепленные Олимпийской хартией. Мир в Украине не подлежит обсуждению, и мы твердо убеждены, что Олимпийские игры не должны быть платформой для отбеливания или легитимизации действий, полностью противоречащих этим ценностям.

Мы будем продолжать поддерживать диалог с украинским спортивным сообществом, МОК и международными партнерами, чтобы иметь объективную оценку ситуации и взвешенную позицию. Об официальной позиции, принятых решениях и наших действиях по этому вопросу НОК Украины сообщит на своих официальных вебресурсах", - говорится в сообщении.

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В статье: Олимпиада-2024 Вадим Гутцайт
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Источник:
НОК України

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