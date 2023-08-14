Зеленский: Кто не сражается на передовой, тот должен помогать сражаться

Жизнь людей в тылу должна быть подчинена интересам фронта и направлена на достижение победы в войне.

Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Воины из передовой, которые приезжают в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это именно тыловые города. Что там люди живут, помня, что там воины, что наши воины здесь, на Донетчине, на других направлениях они сражаются ради Украины, они отдают жизнь ради Украины. Свободу и независимость обретает не кто-то там… там, на фронте. Это общее народное дело всех, кто воюет и работает ради победы.

Все на войне. Украина в войне. И кто не сражается на передовой, тот должен помогать сражаться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам. Это меньшее. Весь адреналин страны, все эмоции страны, все силы страны должны находиться там – в боях ради государства.

Ради Украины – это главный принцип. Ради чего-либо другого или ради себя – это будет потом, когда победим. А сейчас – оборона. Сейчас война", - подчеркнул Зеленский.