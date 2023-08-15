Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: есть попадания в Днепре, Луцке, Львове

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине:

В Днепре ракета попала по одному из предприятий. Вспыхнул пожар.

Во Львове пострадали частные дома. Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах – пожар. Все службы на месте.

В Луцке прилет в одно из предприятий промышленности. Пока известно о двух пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.

Также россияне в очередной раз нанесли удар "баллистикой" по Запорожье.