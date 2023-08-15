Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: есть попадания в Днепре, Луцке, Львове
Ситуация на 8 часов утра
cenzor.net
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине:
В Днепре ракета попала по одному из предприятий. Вспыхнул пожар.
Во Львове пострадали частные дома. Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах – пожар. Все службы на месте.
В Луцке прилет в одно из предприятий промышленности. Пока известно о двух пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.
Также россияне в очередной раз нанесли удар "баллистикой" по Запорожье.
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Источник:https://censor.net/
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SSFC (Белозерье)
15.08.2023 в 08:31
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