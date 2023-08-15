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Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: есть попадания в Днепре, Луцке, Львове

Общие новости
(1 голосов)

Ситуация на 8 часов утра

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: есть попадания в Днепре, Луцке, Львове

cenzor.net

UA-Футбол
Новина українською

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине:

В Днепре ракета попала по одному из предприятий. Вспыхнул пожар.

Во Львове пострадали частные дома. Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах – пожар. Все службы на месте.

В Луцке прилет в одно из предприятий промышленности. Пока известно о двух пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.

Также россияне в очередной раз нанесли удар "баллистикой" по Запорожье.

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В статье: война с россией
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Источник:
https://censor.net/

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Комментарии (1)
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SSFC (Белозерье)
15.08.2023 в 08:31
Хм...цікаво, а де Черкаська обл.? Сьогодні о 4 ранку в місті Сміла влучили на територію обл. лікарні для психічно хворих.
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