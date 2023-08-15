ВС ВСУ сообщили о количестве уничтоженных вражеских ракет в результате утренней атаки

Около 4.00 15 августа 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.

Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов:

4 крылатые ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 крылатые ракеты «Калибр» из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожено:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

Кроме того, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.