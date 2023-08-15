ВС ВСУ сообщили о количестве уничтоженных вражеских ракет в результате утренней атаки
Количество пусков ракет и их уничтожение
Повітряні Сили ЗСУ
Около 4.00 15 августа 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.
Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов:
4 крылатые ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);
20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);
4 крылатые ракеты «Калибр» из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожено:
16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".
Кроме того, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.
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