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ВС ВСУ сообщили о количестве уничтоженных вражеских ракет в результате утренней атаки

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Количество пусков ракет и их уничтожение

ВС ВСУ сообщили о количестве уничтоженных вражеских ракет в результате утренней атаки

Повітряні Сили ЗСУ

UA-Футбол
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Около 4.00 15 августа 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.

Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов:

4 крылатые ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 крылатые ракеты «Калибр» из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожено:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

Кроме того, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

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В статье: война с россией
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