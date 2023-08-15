Около 120 уничтоженных единиц техники и оружия за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Количество убитых оккупантов держится на отметке полтысячи в сутки
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 15.08.23.
В понедельник, 14 августа, было ликвидировано еще 540 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 254 920 человек.
Также за прошедшие сутки было уничтожено 118 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 29 уничтоженных единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4313 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 8370 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 5128 (+29) ед,
- РСЗО - 714 (+0) ед,
- средства ПВО - 482 (+3) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 314 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4242 (+29),
- крылатые ракеты – 1387 (+8),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7584 (+22) ед,
- специальная техника – 769 (+3).
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