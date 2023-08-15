Около 120 уничтоженных единиц техники и оружия за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 15.08.23.

В понедельник, 14 августа, было ликвидировано еще 540 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 254 920 человек.

Также за прошедшие сутки было уничтожено 118 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 29 уничтоженных единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: