В Пентагоне раскрыли подробности нового пакета военной помощи Украине

14 августа стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов.

На сайте Минобороны США говорится, что в пакете предусмотрено:

боеприпасы для систем ПВО Patriot

боеприпасы для HIMARS

оборудование для разминирования

155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды

120-миллиметровые танковые боеприпасы

противотанковые управляемые ракеты TOW, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты

37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки оборудования

58 водных прицепов

более 12 млн патронов к стрелковому оружию

гранаты, боеприпасы для разминирования и устранения помех

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование

В предыдущий раз в конце июля США передали Украине вооружений на 400 миллионов долларов, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS, систем ПВО Patriot и NASAMS, а также БТР Stryker.