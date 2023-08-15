В Пентагоне раскрыли подробности нового пакета военной помощи Украине
Подробности нового пакета военной помощи, о которой США объявили в понедельник.
Getty Images / Global Images Ukraine
14 августа стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов.
На сайте Минобороны США говорится, что в пакете предусмотрено:
- боеприпасы для систем ПВО Patriot
- боеприпасы для HIMARS
- оборудование для разминирования
- 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды
- 120-миллиметровые танковые боеприпасы
- противотанковые управляемые ракеты TOW, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты
- 37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки оборудования
- 58 водных прицепов
- более 12 млн патронов к стрелковому оружию
- гранаты, боеприпасы для разминирования и устранения помех
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование
В предыдущий раз в конце июля США передали Украине вооружений на 400 миллионов долларов, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS, систем ПВО Patriot и NASAMS, а также БТР Stryker.
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Источник:www.radiosvoboda.org
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