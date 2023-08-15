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В Пентагоне раскрыли подробности нового пакета военной помощи Украине

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Подробности нового пакета военной помощи, о которой США объявили в понедельник.

В Пентагоне раскрыли подробности нового пакета военной помощи Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

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14 августа стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов.

На сайте Минобороны США говорится, что в пакете предусмотрено:

  • боеприпасы для систем ПВО Patriot
  • боеприпасы для HIMARS
  • оборудование для разминирования
  • 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды
  • 120-миллиметровые танковые боеприпасы
  • противотанковые управляемые ракеты TOW, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты
  • 37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки оборудования
  • 58 водных прицепов
  • более 12 млн патронов к стрелковому оружию
  • гранаты, боеприпасы для разминирования и устранения помех
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование

В предыдущий раз в конце июля США передали Украине вооружений на 400 миллионов долларов, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS, систем ПВО Patriot и NASAMS, а также БТР Stryker.

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В статье: война с россией
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Источник:
www.radiosvoboda.org

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