В Днепре в результате ракетной атаки получил разрушения спортивный объект.Фото

В Днепре в результате ракетной атаки получил разрушения спортивный объект, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Важный спортивный объект для Днепра. Здесь принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети. Сегодня, кроме предприятия, российские ракеты изуродовали и его. Там вылетели окна, разбитый фасад и внутренняя стена", - написал он в телеграмм-канале.

"Снова страдает гражданская инфраструктура. Что касается промышленного объекта, то пожар там уже потушили", - добавил Лысак.