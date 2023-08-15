В Днепре в результате ракетной атаки получил разрушения спортивный объект.Фото
Последствия ракетного удара по Днепру
interfax.com.ua
В Днепре в результате ракетной атаки получил разрушения спортивный объект, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
"Важный спортивный объект для Днепра. Здесь принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети. Сегодня, кроме предприятия, российские ракеты изуродовали и его. Там вылетели окна, разбитый фасад и внутренняя стена", - написал он в телеграмм-канале.
"Снова страдает гражданская инфраструктура. Что касается промышленного объекта, то пожар там уже потушили", - добавил Лысак.
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Источник:interfax.com.ua
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