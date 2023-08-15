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В Днепре в результате ракетной атаки получил разрушения спортивный объект.Фото

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Последствия ракетного удара по Днепру

В Днепре в результате ракетной атаки получил разрушения спортивный объект.Фото

interfax.com.ua

UA-Футбол
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В Днепре в результате ракетной атаки получил разрушения спортивный объект, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Важный спортивный объект для Днепра. Здесь принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети. Сегодня, кроме предприятия, российские ракеты изуродовали и его. Там вылетели окна, разбитый фасад и внутренняя стена", - написал он в телеграмм-канале.

"Снова страдает гражданская инфраструктура. Что касается промышленного объекта, то пожар там уже потушили", - добавил Лысак.

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В статье: война с россией
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Источник:
interfax.com.ua

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