Много 200-тых и 300-тых. В Запорожской области между кадыровцами и дагестанцами произошла стрельба

В населенном пункте Михайловка Запорожской области во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошла словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами, во время которой обе стороны конфликта открыли друг по другу огонь из стрелкового оружия.

В ходе столкновения одному из оккупантов были нанесены ранения несовместимые с жизнью, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В результате боевого противостояния, успех в котором получили дагестанцы, с обеих сторон зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых оккупантов. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции.