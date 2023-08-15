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Много 200-тых и 300-тых. В Запорожской области между кадыровцами и дагестанцами произошла стрельба

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ

Много 200-тых и 300-тых. В Запорожской области между кадыровцами и дагестанцами произошла стрельба

Getty Images / Global Images Ukraine

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В населенном пункте Михайловка Запорожской области во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошла словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами, во время которой обе стороны конфликта открыли друг по другу огонь из стрелкового оружия.

В ходе столкновения одному из оккупантов были нанесены ранения несовместимые с жизнью, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В результате боевого противостояния, успех в котором получили дагестанцы, с обеих сторон зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых оккупантов. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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Источник:
Генштаб

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