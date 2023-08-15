Индия включила Путина в число участников саммита G20
Пока официально его участие не подтверждено
Getty Images / Global Images Ukraine
Индия решила не приглашать Украину на саммит G20, который должен состояться 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. В списке "Invitees" есть Бангладеш, Египет, Нидерланды, Маврикий, Нидерланды, Оман, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты.
В то же время президент России Владимир Путин, несмотря на захватническую войну РФ против Украины, все равно значится в списке участников.
Если российский диктатор все же доедет на саммит в Нью-Дели в сентябре, то Индия не будет обязана его арестовать. Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых, в частности, государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому им необходимо будет учитывать выданные МУС ордера. Не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция и Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.
Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина.
Популярное сейчас
- Кейн помог установить Баварии новый рекорд
- ВС ВСУ сообщили о количестве уничтоженных вражеских ракет в результате утренней атаки
- Победа Шахтера, новый конкурент для Лунина, переговоры по Русину. Главные новости за 14 августа
- Силы обороны ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО