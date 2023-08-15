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Индия включила Путина в число участников саммита G20

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Пока официально его участие не подтверждено

Индия включила Путина в число участников саммита G20

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Индия решила не приглашать Украину на саммит G20, который должен состояться 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. В списке "Invitees" есть Бангладеш, Египет, Нидерланды, Маврикий, Нидерланды, Оман, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты.

В то же время президент России Владимир Путин, несмотря на захватническую войну РФ против Украины, все равно значится в списке участников.

Если российский диктатор все же доедет на саммит в Нью-Дели в сентябре, то Индия не будет обязана его арестовать. Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых, в частности, государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому им необходимо будет учитывать выданные МУС ордера. Не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция и Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Источник:
g20.org

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