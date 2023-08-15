Storm Shadow в деле. Оккупанты сообщили о ликвидации Силами обороны Украины российского полковника

Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного полковника – Виктор Ковалев находился на базе оккупантов во временно захваченной Юрьевке под Мариуполем, когда туда летели ракеты. Об этом сообщили российские пропагандисты – они уверяют, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Накануне, 14 августа, стало известно о том, что под временно оккупированным Мариуполем в селе Юрьевка прогремели взрывы. Позже стало известно о поражении лагеря оккупантов, который они обустроили на захваченной базе отдыха "Волна".

На следующий день появились детали о большом количестве погибших и раненых (140 человек). Часть из травмированных россиян умерла до утра в больницах. Также была уничтожена или повреждена российская техника, в частности, грузовики, топливозаправщики и бронированные машины пехоты.