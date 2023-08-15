В разведке Британии рассказали, зачем Кадыров пиарит перед Путиным роль своих подразделений
Вопрос авторитета
россми
10 августа 2023 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем интернет-послании "отметил усилия батальона "Восток-Ахмат" в районе Орехова Запорожской области", где сейчас идет ожесточенная борьба, сообщает британская разведка.
Высказывания Кадырова подчеркнули сохраняющуюся роль одного из главных чеченских подразделений на этом ключевом направлении. Официально "Восток" входит в состав 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая действует в районе села Работино.
Чеченские войска составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине. По версии разведки Британии, Кадыров усиленно рекламирует роль своих подразделений отчасти для того, чтобы поднять свой авторитет как сторонника Путина.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 August 2023— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 15, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/h8U2gN0Mde
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gu6lFvToyA
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