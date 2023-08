В разведке Британии рассказали, зачем Кадыров пиарит перед Путиным роль своих подразделений

10 августа 2023 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем интернет-послании "отметил усилия батальона "Восток-Ахмат" в районе Орехова Запорожской области", где сейчас идет ожесточенная борьба, сообщает британская разведка.

Высказывания Кадырова подчеркнули сохраняющуюся роль одного из главных чеченских подразделений на этом ключевом направлении. Официально "Восток" входит в состав 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая действует в районе села Работино.

Чеченские войска составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине. По версии разведки Британии, Кадыров усиленно рекламирует роль своих подразделений отчасти для того, чтобы поднять свой авторитет как сторонника Путина.

