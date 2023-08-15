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В разведке Британии рассказали, зачем Кадыров пиарит перед Путиным роль своих подразделений

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В разведке Британии рассказали, зачем Кадыров пиарит перед Путиным роль своих подразделений

россми

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10 августа 2023 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем интернет-послании "отметил усилия батальона "Восток-Ахмат" в районе Орехова Запорожской области", где сейчас идет ожесточенная борьба, сообщает британская разведка.

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Высказывания Кадырова подчеркнули сохраняющуюся роль одного из главных чеченских подразделений на этом ключевом направлении. Официально "Восток" входит в состав 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая действует в районе села Работино.

Чеченские войска составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине. По версии разведки Британии, Кадыров усиленно рекламирует роль своих подразделений отчасти для того, чтобы поднять свой авторитет как сторонника Путина.

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В статье: Рамзан Кадыров британская разведка Разведка Британии война с россией
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