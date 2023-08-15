Россияне проводят скрытую мобилизацию на оккупированных территориях и заставляют детей учиться по программе РФ

С целью пополнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях. В частности, в городе Старобельск Луганской области оккупационная псевдовласть обязала всех мужчин на государственных предприятиях пройти медицинскую комиссию и стать на воинский учет.

Россияне продолжают незаконную интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в свое культурно-образовательное пространство. В частности, российская оккупационная администрация организовала учебный процесс по российской программе, открыв школу в Бехтерах Херсонской области, где обязала учиться детей из населенных пунктов Облой, Тендровское, Збурьевка и Новочерноморье.

С целью принуждения учеников к обучению в школе по российской программе родителей запугивают административной ответственностью за пропуски учебного процесса.