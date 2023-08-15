  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Польши почтил память воинов УНР
В тренде

Президент Польши почтил память воинов УНР

Общие новости
(1 голосов)

Годовщина Варшавской битвы

Президент Польши почтил память воинов УНР

Twitter Kancelaria Prezydenta

UA-Футбол
Новина українською

Президент Польши почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник 14 августа почтил память погибших в боях против Красной армии воинов Украинской Народной Республики на православном кладбище в Варшаве.

"Европейская правда" со ссылкой на канцелярию польского президента в Twitter.

14 августа в Польше отмечали 103-ю годовщину Варшавской битвы.

По теме
yellow-arrow
В России разбился военный самолет
yellow-arrow
Россияне проводят скрытую мобилизацию на оккупированных территориях и заставляют детей учиться по программе РФ
yellow-arrow
В разведке Британии рассказали, зачем Кадыров пиарит перед Путиным роль своих подразделений
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде