Президент Польши почтил память воинов УНР
Годовщина Варшавской битвы
Twitter Kancelaria Prezydenta
Президент Польши почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков.
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник 14 августа почтил память погибших в боях против Красной армии воинов Украинской Народной Республики на православном кладбище в Варшаве.
"Европейская правда" со ссылкой на канцелярию польского президента в Twitter.
14 августа в Польше отмечали 103-ю годовщину Варшавской битвы.
Na Cmentarzu Prawosławnym na Woli Prezydent @AndrzejDuda złożył wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej. pic.twitter.com/pOudC1wnVE— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 14, 2023
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