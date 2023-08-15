Президент Польши почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник 14 августа почтил память погибших в боях против Красной армии воинов Украинской Народной Республики на православном кладбище в Варшаве.

"Европейская правда" со ссылкой на канцелярию польского президента в Twitter.

14 августа в Польше отмечали 103-ю годовщину Варшавской битвы.