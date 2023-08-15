В России разбился военный самолет

В Краснодарском крае России разбился учебный военный самолет Л-39.

По сообщению Министерства обороны России, он выполнял тренировочный полет и разбился во время захода на посадку, один из членов экипажа погиб.

В военном ведомстве уточнили, что самолет упал в пределах аэродрома.

На земле разрушений и пострадавших нет. Причина аварии устанавливается.

В последнее время в России произошло несколько катастроф военных самолетов, в том числе с жертвами среди гражданских.

Самое масштабное событие произошло в прошлом году 17 октября – во время падения Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске Ростовской области погибли 15 человек, летчикам удалось спастись.