В России разбился военный самолет
Причина аварии устанавливается
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В Краснодарском крае России разбился учебный военный самолет Л-39.
По сообщению Министерства обороны России, он выполнял тренировочный полет и разбился во время захода на посадку, один из членов экипажа погиб.
В военном ведомстве уточнили, что самолет упал в пределах аэродрома.
На земле разрушений и пострадавших нет. Причина аварии устанавливается.
В последнее время в России произошло несколько катастроф военных самолетов, в том числе с жертвами среди гражданских.
Самое масштабное событие произошло в прошлом году 17 октября – во время падения Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске Ростовской области погибли 15 человек, летчикам удалось спастись.
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