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В РФ в результате падения самолета погиб командир авиаполка

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Речь идет о командире учебной авиационной базы города Майкоп Вадиме Гурове

В РФ в результате падения самолета погиб командир авиаполка

фото из свободных источников

Новина українською

Во время крушения самолета Л-39 в Адыгее Краснодарского края (РФ) вечером 14 августа погиб руководитель Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров.

Информацию подтвердили российские СМИ.

Также в самолете был старший лётный инструктор главного лётно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

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