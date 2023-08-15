В РФ в результате падения самолета погиб командир авиаполка
Речь идет о командире учебной авиационной базы города Майкоп Вадиме Гурове
фото из свободных источников
Во время крушения самолета Л-39 в Адыгее Краснодарского края (РФ) вечером 14 августа погиб руководитель Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров.
Информацию подтвердили российские СМИ.
Также в самолете был старший лётный инструктор главного лётно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Он получил травмы и был доставлен в больницу.
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