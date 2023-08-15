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Индия пригласила Путина на саммит G-20, Украины среди приглашенных нет

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Официальный список приглашенных

Индия пригласила Путина на саммит G-20, Украины среди приглашенных нет

фото из свободных источников

Новина українською

Индия не пригласила Украину для участия в саммите G-20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

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Список участников обнародован на сайте саммита.

Так, среди постоянных участников Большой двадцатки пригласили:

- президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен;

- председателя Евросовета Шарля Мишеля;

- президента Юн Сок Йоля (Южная Корея);

- Лулу Да Силву (Бразилия);

- Си Цзиньпина (Китай);

- Эмманюэля Макрона (Франция);

- Реджепа Тайипа Эрдогана (Турция);

- Джо Байдена (США);

- премьер-министров Джастина Трюдо (Канада);

- Риши Сунака (Великобритания);

- Энтони Албаниза (Австралия);

- Фумио Кишиду (Япония);

- Джорджу Мелони (Италия)

- Норендру Моди (Индия);

- канцлера Германии Олафа Шольца;

- президента Альберто Фернандеса (Аргентина);

- президента Джоко Видодо (Индонезии);

- президента Андреса Мануэля Лопес Обрадора (Мексика);

- короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда;

- президента Сирила Рамафосу (ЮАР);

- президент Владимир Путин (Россия).

Также среди приглашенных:

- премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина;

- президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси;

- премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;

- премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун;

- премьер-министр Испании Педро Санчес.

Будут присутствовать представители Маврикия, Нигерии, Омана и ОАЭ.

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В статье: Владимир Путин Владимир Зеленский война с россией
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
15.08.2023 в 18:48
То хай вова тикток зніме, як він обурений
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