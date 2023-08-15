Индия пригласила Путина на саммит G-20, Украины среди приглашенных нет
Официальный список приглашенных
фото из свободных источников
Индия не пригласила Украину для участия в саммите G-20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.
Список участников обнародован на сайте саммита.
Так, среди постоянных участников Большой двадцатки пригласили:
- президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен;
- председателя Евросовета Шарля Мишеля;
- президента Юн Сок Йоля (Южная Корея);
- Лулу Да Силву (Бразилия);
- Си Цзиньпина (Китай);
- Эмманюэля Макрона (Франция);
- Реджепа Тайипа Эрдогана (Турция);
- Джо Байдена (США);
- премьер-министров Джастина Трюдо (Канада);
- Риши Сунака (Великобритания);
- Энтони Албаниза (Австралия);
- Фумио Кишиду (Япония);
- Джорджу Мелони (Италия)
- Норендру Моди (Индия);
- канцлера Германии Олафа Шольца;
- президента Альберто Фернандеса (Аргентина);
- президента Джоко Видодо (Индонезии);
- президента Андреса Мануэля Лопес Обрадора (Мексика);
- короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда;
- президента Сирила Рамафосу (ЮАР);
- президент Владимир Путин (Россия).
Также среди приглашенных:
- премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина;
- президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси;
- премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;
- премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун;
- премьер-министр Испании Педро Санчес.
Будут присутствовать представители Маврикия, Нигерии, Омана и ОАЭ.
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