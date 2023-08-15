Гутцайт: Если россияне будут на Олимпиаде, РФ превратит ОИ в праздник пропаганды, как когда-то сделал Гитлер

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт высказался о о возможном допуске спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде-2024.

"Если российские спортсмены будут на Олимпиаде, то российские пропагандисты попытаются превратить этот праздник спорта в праздник пропаганды, как когда-то сделал Гитлер. Я верю, что МОК не позволит агрессорам это сделать.

Я также не исключаю, что россияне проявят "жест доброй воли "и скажут, что не поедут.

Читайте также Украина рассматривает вариант отказа от бойкота спортивных соревнований, где участвуют спортсмены из России

Мяч сейчас на поле МОК и международных спортивных федераций. Верю, что они и дальше будут стоять на правильной стороне истории и не допустят агрессоров к участию в Играх.

Я не исключаю, что если к Олимпиаде допустят россиян или белорусов, а мы будем бойкотировать соревнования, то к этому бойкоту присоединятся другие страны, на разных этапах истории пострадавшие от российского империализма.

Из-за звуков взрывов российских ракет и стрельбы российских пулеметов невозможно услышать, что говорят отдельные россияне. Стадионы можно перестроить, инфраструктуру можно восстановить, но жизнь невозможно вернуть.

Война каждый день забирает у нас лучших. В этой войне погибли более 300 украинских спортсменов и тренеров. Эти героические ребята должны были покорять спортивные вершины, они должны были жить, наслаждаться, становиться популярными.

Война оставляет след на всех украинцах. Некоторые потеряли родителей, другие потеряли своего соседа или бывшего одноклассника. Мама Екатерины Табашник погибла при обстреле россиянами жилых кварталов Харькова. Среди руин дома также нашли награды Екатерины, хранившие ее мать", - сказал Гутцайт.