Зеленский посетил бригады, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область побывал в расположениях бригад, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, президент заслушал доклады командиров о ходе боевых действий на участках фронта, находящихся в зоне их ответственности, и вместе с комбригами и комбатами обсудил наиболее проблемные вопросы их подразделений.

В частности, военные отмечали необходимость средств радиоэлектронной борьбы и фронтовых систем ПВО для противодействия авиации и БПЛА противника. Также есть потребность в беспилотных летательных аппаратах, поскольку они быстро расходуются в условиях наступательных действий.

Зеленский и командиры военных соединений обсудили вопросы профессионального отбора людей, оснащения бригад специальным оборудованием и техникой, потребность в бронированном эвакуационном транспорте.

Президент дал поручение систематизировать запросы военных, учитывая также информацию, прозвучавшую во время посещения ОТГ "Соледар" в понедельник, вынести их на рассмотрение Ставки верховного главнокомандующего и передать иностранным партнерам Украины.

Зеленский встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским и побывал в расположениях 3 бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины, 47 отдельной механизированной бригады "Магура", 117 отдельной механизированной бригады лейтенанта Богдана Завады НГУ, 65 отдельной механизированной бригады, 116 отдельной механизированной бригады, а также на передовых пунктах управления 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и 118 ОМБр.