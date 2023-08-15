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В Раде предлагают частично легализовать порно

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Единственный нормальный законопроект

В Раде предлагают частично легализовать порно

Новина українською

В Верховной Раде начались сбор подписей под законопроектом о декриминализации порнографического контента. Сам документ планируют зарегистрировать уже на этой неделе.

Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Железняк призвал нардепов подписывать законопроект и "разгрузить правоохранительные органы от "контрольных закупок" у вебкам-моделей".

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Отмечается, что законопроектом предлагают пересмотреть действие двух статей Уголовного кодекса: 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".

Так, в частности, статью 301 предлагают изложить в новой редакции, которая будет предусматривать наказание только за распространение порнографического контента без согласия лица, которое в нем изображено, или за распространение порнографии среди несовершеннолетних.

Статью 302 предлагают отменить вообще.

При этом, авторы инициативы отмечают, что предложенные ими изменения никоим образом не будут касаться распространения или производства детской порнографии. За соответствующие статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за эти преступления, предлагают наоборот усилить ответственность.

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В статье: война с россией
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