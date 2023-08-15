"Освобождение российских солдат из плена", - Шойгу нашел новую приоритетную цель "СВО"
Цели России в войне против Украины меняются очень часто
фото - Getty Images
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал приоритетной целью "СВО" освобождение российских солдат из плена.
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Он отметил, что российской стороной было налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого оказывают значительную поддержку в установлении места пребывания попавших в плен, а также обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права.
Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на очередной конференции по международной безопасности в Москве.
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