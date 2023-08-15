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"Освобождение российских солдат из плена", - Шойгу нашел новую приоритетную цель "СВО"

Общие новости
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Цели России в войне против Украины меняются очень часто

"Освобождение российских солдат из плена", - Шойгу нашел новую приоритетную цель "СВО"

фото - Getty Images

Новина українською

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал приоритетной целью "СВО" освобождение российских солдат из плена.

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Он отметил, что российской стороной было налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого оказывают значительную поддержку в установлении места пребывания попавших в плен, а также обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права.

Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на очередной конференции по международной безопасности в Москве.

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В статье: сергей шойгу война с россией
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