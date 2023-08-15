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Верещук: Путь к победе будет долгим. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда

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Вице-премьер предлагает свой подход

Верещук: Путь к победе будет долгим. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда

Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine / Автор неизвестен

Новина українською

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что война с Россией продлится долго и не завершится ни до конца этого года, ни до следующей весны, как некоторые надеются.

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"Сколько еще продлится война? Мы должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда.

Нужно настроиться на длительную борьбу. Граждане и власть – все должны настроиться на длительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим", - написала Верещук в Телеграм.

Также Верещук считает, что каждый должен работать на победу на своем месте.

Она предлагает такой подход:

"Настраиваемся на марафон, а не на спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех.

Беремся только за реалистичные вещи, не тратим ресурсы и время на то, что "не взлетает".

Держим фокус на главных вещах, игнорируем остальные. Нужно привыкнуть жестко держать приоритеты и не распыляться.

Коррупция – госизмена. Если не жестко, то не сработает.

Политиканство и горлопанство – мораторий. Распри – после войны.

Не думаем о потом. Делаем максимум здесь и сейчас. Спокойно. День за днем. И поддерживаем друг друга. Это тоже важно. Именно поэтому мы устояли в прошлом году. Именно поэтому мы, в конце концов, победим", - пишет вице-премьер.

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В статье: Ирина Верещук война с россией
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