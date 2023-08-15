Верещук: Путь к победе будет долгим. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что война с Россией продлится долго и не завершится ни до конца этого года, ни до следующей весны, как некоторые надеются.

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"Сколько еще продлится война? Мы должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда. Нужно настроиться на длительную борьбу. Граждане и власть – все должны настроиться на длительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим", - написала Верещук в Телеграм.

Также Верещук считает, что каждый должен работать на победу на своем месте.

Она предлагает такой подход: